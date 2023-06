Brutální vražedkyně Božena: Popsala drsných 23 let v base! S kumpány uřízla obětem genitálie

Téměř čtvrtstoletí strávila ve vězení Božena Mlčová (52). Soud ji poslal na 25 let za mříže za podíl na vraždách Jaroslava Pastoreka (†31) a Miroslava Madunického (†26). Jedna z nejhorších slovenských vražedkyň se dostala na svobodu nedávno a pro slovenský deník popsala chvíle prožité ve věznici s maximální ostrahou!

K hrůzným vraždám Jaroslava Pastoreka a Miroslava Madunického došlo v roce 1997. Jejich těla, která byla tehdy už v pokročilém stadiu rozkladu, našli ve sklepě v opuštěném železničářském domě v Bratislavě koncem srpna toho roku. Policisté po týdnech vyšetřování nakonec zadrželi skupinku bezdomovců. Soud poslal do vězení Viliama Feiglera, Boženu Mlčovou, Jana Szabóa a Petra Czinegeho. Nejtvrdší rozsudek dostal Feigler, jehož soud poslal do vězení na doživotí a pak Mlčová, která dostala pětadvacet let.

Obě oběti měly na tělech stopy brutálního mučení. Jak již Blesk informoval, pachatelé je mučili téměř týden. Bili je, kopali a lili do nich líh. Mlátili je do hlavy železnou tyčí, pokládali na břicho a ruce rozžhavené železo a uhlíky. Uřízli jim také genitálie.

Mlčová si svůj trest odpykávala ve věznici v Nitře, ovšem nějaký čas strávila i ve vězení v Leopoldově. Na svobodu se dostala nakonec po třiadvaceti letech. Pustili ji za dobré chování. „Některé ženy by chtěly zůstat ve vězení doživotně, nechtějí se vrátit na ulici. Říkaly, že kdyby měly znovu žít tak, jak předtím, tak je jim lépe ve vězení,“ uvedla pro slovenský deník Plus Jeden Deň Mlčová.

Pobyt ve vězení má spjatý s bachaři, kteří se prý k vězenkyním chovají tak, jak si zaslouží. „Pokud nesekáš dobrotu, bez milosti jdeš do díry (na samotku, pozn. red.). Někteří bachaři byli tak milí, že nám z domu nosili kávu. Vždyť záleží i na nich, jaký ti dají pousdek,“ říká.

Nejdůležitější je prý najít si ve vězení přátelé. Důležité je podle jejích slov zapadnout. „Musíš se snažit vycházet s lidmi, zapadnout mezi ně. Královnou věznice si tehdy, když ti chodí peníze, máš čaj, kuřivo,“ uzavřela.