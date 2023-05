V životě si poradíte, vzkázali synům rodiče z Polska a zmizeli. Pátrá po nich policie!

„Kluci, jste šikovní. V životě si poradíte. Jsme na vás pyšní,“ napsali Aneta a Adam Jaglovi svým synům, kterým je 14 a 17 let. Zmizeli v noci na 21. května. Jejich příbuzní o věci hned 21. května informovali policii.

Policie v Zakopaném ve středu uvedla, že manželé z pondělka na úterý přespali v jedné z horských chat, poznali je její zaměstnanci. Řekli, že se chovali normálně a stejně jako jiní hosté se večer přihlásili na nocleh a ráno odešli. Kam se vydali, ale není jasné. Po Jaglových pátrala horská služba, když se však objevily informace, že přešli na Slovensko, akci přerušila.

Majitel jednoho penzionu ve Ždiaru na slovenské straně Tater portálu onet.pl řekl, že manželé u něho přenocovali z úterý na středu. Ve středu ráno chtěl, aby zaplatili a ukázali mu doklady, aby si je mohl zaznamenat. Dali mu peníze a řekli mu, že mají strašný hlad a že si nejdřív musejí dojít do obchodu pro něco k jídlu a formality vyřídí potom. Už se ale nevrátili. Když si majitel penzionu na internetu přečetl o pátrání po lidech, kteří vypadali jako jeho hosté z Polska, informoval polskou i slovenskou policii.

Podle neoficiálních informací Onet.pl Jaglovi ve Ždiaru nasedli do autobusu jedoucího do Popradu. Policie je zatím z ničeho neobvinila. Není však vyloučené, že se mohli dopustit trestného činu, když nechali bez péče syna mladšího 15 let, píše onet.pl. Za to v Polsku hrozí až tři roky odnětí svobody.