Zvrat v pátrání po Maddie: Co našli u přehrady? Policie odnesla několik pytlů

6:15Po téměř deseti letech pátrá police opět v terénu po šestnáct let pohřešované britské dívence Madeleine McCannové. Ta zmizela z portugalského městečka Praia da Luz v Algarve během dovolené s rodiči. Podle médií s iniciativou propátrávat oblast v okolí přehrady Arade nedaleko místa, kde dívka zmizela, přišla německá policie. Ta si z oblasti odnesla velké množství tašek. Hlavní podezřelý Christian Brückner (45) se v době dívčina zmizení v okolí často pohyboval a nazýval ho „malým rájem“.

Počátkem května roku 2007 vyrazila rodina McCannových z Velké Británie do prázdninové vilky v portugalském přímořském letovisku Algarve. Během večera 3. května, kdy byli rodiče s přáteli na večeři pár desítek metrů od pokoje, tehdy tříletá Madeleine zmizela. Policie zprvu soudila, že bylo děvčátko uneseno, a chvíli pracovala i s variantou, že za zmizením dcery stojí vlastní rodiče. To ale po čase vyloučila a začala se klonit k názoru, že se stala obětí násilného činu a že již nežije.

„Vatikánská Maddie“ zmizela před 40 lety: Itálie obnoví vyšetřování!

Pátrání v terénu po téměř 10 letech

Hlavním podezřelým se před více než dvěma roky stal německý sexuální predátor Christian B. (45). Ten si v současné době v Německu odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005, tedy ve stejné oblasti, kde o něco později zmizela malá dívka. Christian B. opakovaně odmítá, že by měl se zmizením či možnou vraždou Maddie co do činění.

Podle informací britských médií dochází tento týden k jedné z nejrozsáhlejších akcí od roku 2014, kdy po dívce naposledy policie intenzivně pátrala v terénu. V současné době je prohledávána přehrada Arade, která se nachází asi padesát kilometrů od Praia da Luz v Algarve.

Deník Daily Mail v úterý uvedl, že policie z okolí nádrže Algarve odnesla několik tašek. Ve vodě mělo být i několik potápěčů. Zaměřovat se mají na čtyři konkrétní lokace.

Podle informací Daily Staru policie uzavřela oblast u města Silves. „Portugalská policie poskytuje logistickou podporu, ale iniciativa přišla z Německa. Byli to oni, kdo zažádal o zahájení právě probíhajících pátracích prací,“ uvedl zdroj blízký vyšetřování.

Christian B. v oblasti často přespával

To provádí německá policie ve spolupráci s britskými kolegy. Portugalské úřady zatím akci oficiálně nekomentovaly. Oblast kolem přehrady Arade je pro kriminalisty klíčová hned z několika důvodů. Dva dny po zmizení byla holčička podle výpovědi řidiče kamionu viděna právě v blízkosti přehrady s neznámým mužem a ženou. Hlavní podezřelý navíc podle informací Daily Mailu místo nazýval „malým rájem“ a často tam přespával.

Většina pátracích akcí bude podle BBC probíhat na souši. „Samozřejmě zůstáváme přesvědčeni, že najdeme nějaký důkaz, který povede k vyřešení případu. V tuto chvíli ho stále hledáme,“ uvedla německá policie.