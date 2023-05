Pátrání po pohřešované Maddie: Policie získala důležitý důkaz?!

Madeleine McCannová měla krátce před čtvrtými narozeninami, když 3. května 2007 zmizela z hotelového pokoje v portugalském prázdninovém letovisku Praia da Luz v Algarve. Po šestnácti letech probíhalo v okolí nedaleké přehrady Arade nové pátrání, které by kriminalistům konečně mohlo pomoci objasnit, co se s dívenkou stalo. Podle britských médií policie hledala kameru a zbraň patřící podezřelému Christianu B. (45).

Fotografie maličké blondýnky se zeleno-modrýma očima plní od května roku 2007 stránky médií. Tak dlouho se totiž kriminalisté snaží objasnit záhadné zmizení tehdy tříleté britské dívenky Madeleine McCannové. Ta byla počátkem května toho roku v portugalském letovisku Praia da Luz v Algarve na dovolené se svými rodiči. 3. května ale zmizela z pokoje, kde byli i její dva sourozenci. Od té doby Maddie nikdo neviděl.

Během dlouhých let se policii nepodařilo najít informace, které by je dovedly k tomu, co se s dívenkou stalo. Po čase se kriminalisté začali přiklánět k variantě, že je holčička po smrti a stala se obětí násilného trestného činu. Hlavním podezřelým z únosu a případné vraždy je Němec Christian B. (45).

Je na záběrech zneužitá Maddie?

Zahraniční média počátkem týdne uvedla, že policie po více než deseti letech od dívčina zmizení uskutečnila jedno z největších pátrání v terénu. To proběhlo v okolí přehrady Arade. Britský deník The Mirror uvedl, že se policie zoufale snaží najít konkrétní zbraň a kameru. Oboje má patřit Christianu B. Videokamera by mohla obsahovat záběry Madeleine, ale také dalších sexuálních útoků, které Němec v minulosti spáchal.

Informaci vyšetřovatelům sdělil bývalý známý podezřelého, který se spolu s komplicem v minulosti vloupal do domu Christiana B. v Algarve, když už byl Němec ve výkonu trestu. Děsivé záběry ale oba lupiče vystrašily, a ze strachu, aby jejich zhotovení nebylo na ně, tak kameru zahodili v okolí nádrže. Mimo kamery by ve vodě měla být i zbraň patřící hlavnímu podezřelému.

Čeká se na výsledky expertíz

Podle deníku Daily Mail byla během třídenní pátrací akce prohledána velká část lesů a nádrž přehrady. Vyšetřovatelé taktéž vykopali přibližně osm velkých děr o hloubce zhruba dvou metrů. Tyto jámy mohou terénní pracovníky nasměrovat na v minulosti vykopané díry v oblasti, ve kterých by se mohly skrývat důležité předměty související se zmizením Maddie. Portugalské noviny Correio da Manha dokonce uvedly, že při čtvrtečním pátrání byla nalezena „relevantní stopa“.

Mnoho vzorků poslali kriminalisté k forenznímu a DNA testování do Německa, odkud pochází Christian B. Některé zdroje mluví o tom, že by výsledky expertíz mohly být známy během příštího týdne. Jiná média zase soudí, že analýzy mohou trvat i několik měsíců.

Němec se hájí

V tomto týdnu také policie z místa odvezla několik pytlů. V těch podle Daily Mailu bylo ramínko od podprsenky, pár kusů oblečení a několik plastových předmětů.

Hlavní podezřelý Christian B. si v současné době v Německu odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005, tedy ve stejné oblasti, kde později zmizela Maddie. Němec opakovaně tvrdí, že s případem zmizelé Břitká nemá co do činění. V aktuálně prohledávané oblasti ale Christian B. často přespával a nazýval místo „malým rájem“.