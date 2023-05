Policisté pokračují v pátrání po Maddie: Hledají její pyžámko!

Po téměř deseti letech policie opět aktivně pátrá po pohřešované britské dívence Madeleine McCannové. Ta zmizela 3. května z portugalského městečka Praia da Luz v Algarve během dovolené s rodiči.

Podle informací, které tento týden přinesla britská média, začali kriminalisté prohledávat přilehlou oblast kolem přehrady Arade, která je hluboká přibližně 16 metrů a je od letoviska Praia da Luz je vzdálená asi 50 kilometrů. Podle německého deníku BILD se tamní policie domnívá, že se pachatel se mohl zbavit těla dítěte a vhodit jeho tělíčko na dno nádrže.

Policie po důkazech pátrá jak na souši, tak ve vodě. Stěžejní by pro kriminalisty bylo nalezení růžovo-žlutého pyžama, které měla tehdy tříletá Maddie na sobě. Podle úterních informací deníku Daily Mail policie z okolí nádrže odnesla několik tašek a pytlů. Co uvnitř nich ale bylo, odmítla prozatím komentovat.

„Máme náznaky, že bychom tam mohli najít důkazy. Co to přesně je, to říkat nechci. Odkud tyto indicie pocházejí, také nesdělím. Jediné, co bych chtěl upřesnit, je to, že informace nepochází od samotného obviněného. Od něj nemáme žádné přiznání nebo něco podobného,“ sdělil ve středu Hans Christian Wolters, mluvčí zemské prokuratury v Braunschweigu, která vede vyšetřování. Podle deníku The Guardian měla být pátrací akce ukončena ve středu, bude ale prodloužena i do nadcházejících dní.

Vícero variant

Hlavním podezřelým z únosu a případné vraždy je Němec Christian B. (45). Ten si v současné době v Německu odpykává sedmiletý trest vězení za mučení a znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005, tedy ve stejné oblasti, kde později zmizela Maddie. Němec opakovaně tvrdí, že s případem zmizelé Britky nemá co do činění. V aktuálně prohledávané oblasti ale Christian B. často přespával a nazýval místo „malým rájem“.

Policie zprvu soudila, že bylo děvčátko uneseno, a chvíli pracovala i s variantou, že za zmizením dcery stojí vlastní rodiče. To ale po čase vyloučila a začala se klonit k názoru, že se stala obětí násilného činu a že již nežije.