Rodiče ztracené Maddie se nevzdávají naděje: Do pátrání vrazí desítky milionů!

Naději stále neztrácejí rodiče zmizelé britské holčičky Maddie McCannové. Dívka zmizela před šestnácti lety na dovolené v portugalském Algarve, kde byla se svou rodinou na dovolené, a od té doby jako by se po ní slehla zem. Rodiče Kate a Gerry McCannovi jsou prý připraveni platit pátrání po své zmizelé dceři, pokud by ministerstvo vnitra odmítlo nadále případ financovat. Do hledání Maddie jsou prý odhodláni vrazit miliony.