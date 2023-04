Julia myslela, že je Maddie McCannová: Výsledky DNA testu ji zdrtily! Psycholožka odhalila kruté trauma

Polka Julia Wandeltová se vrátila do vlasti poté, co testy DNA jednoznačně vyloučily, že by mohla být pohřešovanou Maddie McCannovou, která zmizela v roce 2007 na rodinné dovolené v Portugalsku. Doma se Julie podle The Sun ujal její otec.

Johanssonová, která letěla do Polska, aby Juliin případ vyšetřila, řekla že za Juliinými psychickými problémy stojí její pohnutá minulost. „Julia měla složité dětství, víme, že byla sexuálně zneužívána, o tom hovořila velmi otevřeně a mé vyšetřování odhalilo právní záznamy potvrzující, že je to pravda,“ uvedla psycholožka s tím, že to velmi zkomplikovalo Juliin vztah s matkou.

Zmínila se také o tom, jak Julia reagovala na oznámení , že podle testů DNA nemůže být unesenou Maddie. „Zpočátku nechtěla věřit výsledkům DNA, říkala, ,co když někdo výsledky změnil?‘ Ale já jsem jí řekla, ,hned toho nech,‘“ řekla Johanssonová.

„Řekla jsem jí, že musí skončit s tou fixací, že Madeleine McCannová, přijmout výsledky DNA testu a začít se snažit žít dá,“ dodala.