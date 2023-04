„Falešná“ Maddie promluvila v televizním pořadu: Je vidět, že má strach, řekla odbornice na řeč těla

Svět šokovala Polka Julia Wendellová (21), která na sociální síti TikTok uvedla, že by mohla být pohřešovaná Maddie McCannová. Jednadvacetiletá žena, která v současné době pobývá ve Spojených státech, kde se jí ujala senzibilka Fia Johannssonová, se rozhodla vystoupit v pořadu Dr. Phila. V něm uvedla, že poprvé začala mít podezření, že by mohla být zmizelá dívka v minulém roce. Její máma se prý vyhýbala otázkám o jejím dětství. Prý se dokonce i pokusila kontaktovat britskou policii, ale marně. Odbornice na řeč uvedla, že Julia během rozhovoru vypadala vystrašeně a vždy nervózně polkla, když přišla nepříjemná otázka.

„Věřím, že jsem Madeleine McCannová,“ uvedla Julia Wendellová z Polska v oblíbeném televizním pořadu Dr. Phila, který se vysílal v pondělí 27. března. Julia vzbudila celosvětovou pozornost poté, co na videu na sociální síti promluvila o svém podezření, že je zmizelou britskou holčičkou, po níž se pátrá už téměř 16 let.

Zatímco někteří jí dávali za pravdu, že jistá podoba mezi ní a Maddie skutečně je, jiní jí dokonce vyhrožovali. Julia se dokonce nepohodla se svou rodinou a v současné době pobývá v luxusní vile soukromé vyšetřovatelky a senzibilky Fii Johannssonové, kde čeká na výsledky kýženého testu DNA. Jednadvacetiletá dívka prý věří, že testy prokážou, že její původ sahá do Spojeného království.

Matné vzpomínky na dětství

Zároveň prozradila, že první podezření, že by mohla být Maddie, začala mít v loňském roce. Svých rodičů se často ptala na své dětství, ale prý neustále mlžili a nic určitého neřekli. Neustále prý záměrně měnili téma, když si chtěla povídat o podrobnostech ze svého raného života. V pořadu přišla i na přetřes otázka, proč se nepokusila kontaktovat britskou policii, aby porovnali její DNA s McCannovými. Julia se prý o kontakt s policií pokusila, ale marně.

Julia promluvila i o tom, že byla sexuálně zneužitá mužem jménem Peter N. „Věřím, že může být příbuzný s Martinem N., který byl podezřelý v případu Madeleine McCannové,“ řekla. Dokonce si prý pamatuje, že v dětství byla na pláži. Malá Maddie zmizela, když pobývala se svými rodiči a sourozenci na dovolené v Portugalsku. „Voda, jako moře nebo oceán, a byly tam želvy a děti…a já si vzpomněla na světlé budovy, jako jsou bílé nebo velmi světlé barvy,“ vybavila si vzpomínku na dětství.

Stres a strach

Odbornice na řeč těla Adrianne Carterová pro britský deník Daily Star řekla, že Julia vypadala, že je pod stresem a vystrašená. Vždy, když se cítila nepříjemně, prý polkla. Stalo se tak například, když přišla řeč na její rodiče.

„Polknutí je nevědomé gesto, když jsme ve stresu nebo máme strach. V tomto kontextu by se Julia mohla cítit vystresovaně nebo vyděšeně v případě, že by vyšel najevo jakýkoli důkaz, který by dokazoval, že není Maddie,“ uvedla Carterová. „Když přišla otázka na výsledky DNA, vidíme Julii, jak se nadechuje. Je to známka toho, že se bojí. Myslím, že se bojí výsledků DNA, protože by se mohlo ukázat, že její tvrzení jsou nepravdivá,“ uzavřela.