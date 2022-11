Rodiče pohřešované Maddie jsou zoufalí: Policie s nimi přestala komunikovat!

Madeleine McCannová zmizela v Portugalsku, kde byla na dovolené s rodiči, už v roce 2007. Přestože od té doby uplynulo již 15 let, dodnes není úplně jasné, co se s holčičkou mohlo stát. Hlavním podezřelým je Němec Christian B., který sice nyní sedí ve vězení za jiné zločiny, z únosu Maddie ale obviněn nebyl. Policie to však prý v brzké době plánuje udělat. Rodiče pohřešované nemají od kriminalistů žádné zprávy a začínají být zoufalí.