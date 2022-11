Dva mladíci v Děčíně brutálně zavraždili kamaráda (†13): Soud je poslal do vězení

Za brutální vraždu třináctiletého chlapce v Děčíně poslal pražský vrchní soud osmnáctiletého mladíka na 17 let do vězení. Jeho o tři roky mladší spolupachatel dostal trest 8,5 let. Odvolací senát potvrdil verdikt prvoinstančního soudu. Oběť trpěla desítky minut.