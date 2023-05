Průlom ve vyšetřování zmizení „německé Maddie“? Podivný nález v bytě pedofila!

Osm let poté, co beze stopy zmizela Maddie McCannová v portugalském Algarve, začala německá policie vyšetřovat zmizení Ingy Gehrickeové. Tehdy pětiletá holčička si užívala v roce 2015 rodinné grilování, když se po ní slehla zem. Vyšetřovatelé nyní zřejmě našli důležitou stopu, která by mohla pomoci případ „německé Maddie“ vyřešit. V bytě pedofila údajně našli sexuální panenku, která je holčičce podobná.