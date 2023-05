Fotbalista Róbert Polievka (26) září v dresu Banské Bystrice. V aktuálním ročníku je na čele kanonýrů slovenské fotbalové ligy. Dokonce se objevily spekulace o jeho možném přestupu do některého prvoligového českého klubu. Záložníkův otec Róbert (50) ale úspěšný život nemá, žije v Brně jako bezdomovec…

„Kdyby mi někdo před 15 lety řekl, že nebudu nic dělat a poflakovat se na ulici, tak bych se mu vysmál. Nikdy bych tomu nevěřil. Ta hranice je ale někdy vážně opravdu křehká. Stačí, aby se něco zlomilo…,“ řekl pro Blesk.cz Róbert Polievka starší.

Reportér Blesku.cz jej zastihl v blízkosti spáleniště unimobuněk v Brně. Při tragickém požáru na začátku května tam zemřelo osm bezdomovců...

Pracoval s bezdomovci

Otec slovenského reprezentačního záložníka v té době pracoval v Rakousku. Posledních 10 let ho ale změnilo. „Dělal jsem ošetřovatele na Slovensku a staral se o bezdomovce. Poznal jsem přitom spoustu životních příběhů,“ pokračoval Polievka.

Nejhorší to bylo podle něj v době první vlny covidu. „Devět měsíců jsem byl zavřený v jedné budově a staral jsem se tam o bezdomovce. Bylo nás tam osm ošetřovatelů, jen tři jsme se nenakazili. Měli jsme mít neustále roušky a rukavice, ale copak to jde koupat nakaženého v rukavicích,?“ položil řečnický dotaz.

Zachránil životy

Život na ulici si zvolil před pár měsíci sám a dobrovolně. „Mám jednopokojový byt na Slovensku, ale nechci se tam vrátit. Na ulici se mi žije líp. V Brně jsem dva měsíce. Za tu dobu jsem tady zachránil život už pěti lidem. Věřím, že jsem tady platný a je mi tu dobře,“ dodal.

Otec fotbalového reprezentanta byl k pomoci druhým zřejmě předurčen. „Jednou mi dovezli chlapíka, který žil osm let na ulici v Popradě. Byl v hrozném stavu. Když jsem ho položil do vany, tak plakal a řekl mi, že se celých těch osm let nekoupal. Tři čtvrtě hodiny jsem ho koupal. Mám naštěstí velmi dobrý žaludek,“ přiznal s úsměvem.

Synovu pomoc odmítá

Na svého syna je Róbert Polievka náležitě pyšný. „Jsem rád, že je z něj dobrý člověk, a že se mu daří. Vím, že by udělal cokoliv, aby mne dostal z ulice. Několikrát mi nabízel peníze a zkoušel mi je dát i přes mou dceru, ale já od nikoho nic nechci. Peníze bych okamžitě dal jiným bezdomovcům. Jeho snahy si přesto vážím,“ říká hrdě.

Róbert Polievka ml. je kapitánem aktuálně šestého týmu slovenské nejvyšší soutěže – Banské Bystrice. V letošním ročníku dal stejně jako Nikola Krstovič z Dunajské Stredy 15 branek. Oba jsou na čele tabulky střelců.

VIDEO: Při požáru unimobuněk v Brně zemřelo osm lidí. (4. května 2023) délka: 00:12.96 Video Video se připravuje ... Při požáru unimobuněk v Brně zemřelo několik lidí. (4. května 2023) Twitter/HZS JIhomoravského kraje