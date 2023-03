Fenku v lednu se slzami v očích odevzdal bezdomovec Jan S. Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat. Jeho přítelkyně je oba vyhodila na ulici a se psem muže nechtěli pustit do azylového domu. Po měsíci přežívání na mrazu to už nevydržel a věrné parťačky se vzdal.

Když o dojemném příběhu dvojice napsal Blesk.cz, ozvala se spousta lidí, s nabídkou pomoci, aby mohli být spolu. Jana S. se však už nepodařilo vypátrat…

Mezitím žena od Prahy otevřela noviny. „Stačila fotka, pohled do Bettiných očí a měla jsem jasno,“ líčila Martina, která hned vytočila číslo spolku s prosbou o adopci. Vyšlo to.

Středobod světa

To, že fence snáší rodina modré z nebe, považuje žena za samozřejmost. Důležitější je podle ní láska, kterou ji zahrnují. „Je mi líto, že pán a pes museli od sebe. Ale spolu by dlouho nepřežili. Nezdravá strava se na Betty hodně podepsala,“ uvedla a myslí si, že by ti dva jednou usnuli na lavičce a umrzli.

„Vím, že ji její bývalý pán miloval a hodně s ní mluvil, protože ona nám stále něco vykládá a mění polohu hlasu. Taky se jí po něm občas stýská. Pláče ze snu, kope tlapkami, pak se na mě úplně natlačí a já jí šeptám, že už se bát nemusí, že o mě nepřijde,“ popsala Martina.

Navíc za každou druhou větou nezapomněla dodat, jak je fenka úžasná, chytrá a díky životním zkušenostem i rozvážná. „U nás máme zásadu: žádný internet. Manžel chytrý telefon nechává v práci, doma máme jen ten hloupý. Pro nás se stala středobodem světa Betty, a moc bych si přála, aby se jím pro někoho stal i pan Jan,“ poznamenala.

Miluje auto

Podle Martiny se Betty umí radovat z každé maličkosti. „Když dostala obojek s mašlí, chodila po domě a kroutila zadkem jako modelka. Taky miluje jízdu autem. Zavede nás k němu a kývne hlavou, jakože jedem. Třeba i v deset večer. Tak s ní s manželem skočíme alespoň na benzinku, ať má radost,“ prozradila.

Než fenka odjela do nového domova, velký kus práce s ní odvedla pěstounka Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat. Odblešení, odčervení, kastrace, dieta, lázně, psí salón, masáže… Křížence fouska, knírače a vlkodava „vytunila“ blíže k filmové star.

„I když začátek příběhu byl hodně smutný, mělo to tak být,“ zmínila předsedkyně spolku Barbora Tocauerová.

Marné pátrání

Invalidnímu bezdomovci Janovi S. po článku na Blesk.cz nabízeli pomoc lidé i organizace. Dokonce se ozval azylový dům z Prahy, kde by mohl být i s Betty. Muž se však na žádný kontakt neozval.

Ani tip na ostravskou ubytovnu, kde se měl údajně vyskytovat, nevyšel. Zástupci spolku se proto domnívají, že se možná vydal za příbuznými na Slovensko.

