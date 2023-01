„Moc plakal a nám tekly s ním. Bohužel ho se psem odmítli ubytovat v azylových domech. Měsíc to zkoušel na ulici, živil sebe i Betty z popelnic, spali, kde se dalo, ale došly mu síly. Navíc je invalida,“ líčila srdcervoucí okamžik Barbora Tocauerová z Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat.

Fenku dostal Jan S. před pěti lety jako dárek od své družky. Ta si však v prosinci dovedla domů nového chlapa a jeho i s Bettynkou vyhodila ven. Po měsíčním plahočení, když už nevěděl kudy kam, požádal kolemjdoucí paní o pomoc, protože neměl ani telefon.

Bettynka se nechtěla hnout

„Žena vytočila útulek pro psy, tam ale byli plní až po strop, tak kontaktovala nás,“ řekla Tocauerová s tím, že pán jim vzorně předal i očkovací průkaz od pejska. „Betty od něho nechtěla ani za nic odejít, ale nakonec jsme je museli rozdělit,“ dodala smutně.

O fenku se teď starají na veterině a hledá se pro ni dočasná péče. Kvůli nevhodné stravě má nadváhu, takže musí hubnout. „Je vychovávaná s láskou, čistotná, nesmírně hodná a laskavá, v klidu chodí na vodítku,“ popsala paní Barbora.

Jan zmizel, lidé mu chtějí pomoci

Stačilo však, aby se spolek zmínil o příběhu na sociální síti a lidé muži nabízejí bydlení i se psem nebo finanční či materiální pomoc. Hlavně, aby ti dva zase mohli být spolu. Dokonce se ozval i pražský azylový dům, kde lze mít pejska.

„Bohužel na pána nemáme žádný kontakt a netušíme, do kterého azyláku se vydal,“ doplnila Tocauerová. Spolek se proto teď snaží ho i s pomocí Blesk.cz vypátrat a doufá, že pomohou i čtenáři.

Spolek dojemnou chvíli loučení Jana s milovanou Bettynkou zachytil na fotografiích, kde je Jan S. částečně vidět. Tocauerová doufá, že ho lidé poznají a dají mu vědět.

„Muž není zvyklý žít na ulici, navíc se bude cítit už dočista opuštěný, mohlo by se mu něco stát. Pokud by ho někdo viděl nebo věděl, kde se pohybuje, poprosíme, aby zavolal na tel. 731 089 709, případně nám s panem Janem zprostředkoval kontakt,“ požádaly zástupkyně spolku s tím, že jeho fotografii rozeslaly i do azylových domů.

