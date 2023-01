Řádně mlsné jazýčky přivedly k neobvyklé akci žáky na základní škole Ostrčilova v Ostravě. Vašek, Johanka (oba 8) a další spolužáci donesli do jídelny petici s 200 žákovskými podpisy. A řekli si o pořádný burger s hranolkami na oběd!

„Milá paní kuchařko, jendou by jsme si přáli mít na oběd burger a hranolky a na dezert jahodový dortík prosím.“ Tak zní celý text v „petici“, se kterou obešli minulý týden své spolužáky ze třetích tříd mimo jiné i Vašek s Johankou.

„Mám takové hamburgery ráda, to maso, salát a jsou větší než ty placaté v rychlých občerstveních,“ řekla třeťačka Johanka. „Podepsal jsem se, protože jsme se spolužáky chtěli něco neobvyklého na oběd. A burgery miluju,“ přidal se spolužák Vašek.

Příště sushi?

Petice v pátek přistála v ruce vedoucí jídelny Šárky Kaločové. „Překvapilo mě to. Šla jsem s tím za paní ředitelkou, zda by šlo vyhovět. Souhlasila. Máme dobré osobní vztahy s top šéfkuchařem Davidem Valíčkem, zapojil se taky,“ vylíčila.To děcka ještě netušila, že burger dostanou na táccích už za pár dní!

Malí gurmáni neskrývali nadšení. „Mňám,“ znělo jídelnou. Písemně pak děkovali ředitelce. „Je hezké vidět tu radost. A do života se hodí, že „občanská“ iniciativa byla vyslyšena. Ale doufám, že příště si neřeknou o sushi,“ zasmála se Lenka Lednická. Třeba dojde na v petici zmíněný jahodový dortík…

Za tři hodiny 800 burgerů!

V plánu bylo vyrobit nikoli „petičních“ 200, ale během tří hodin až 800 burgerů, aby se dostalo na všechny žáky i učitele. Tým ve školní jídelně vedl na Ostravsku populární šéfkuchař David Valíček.

„Hlavní je dobře si rozdělit práci. Rozjezd je pomalejší, ale pak už to jede jako namazaný stroj. Ale náročné to bude, na konci nás budou bolet nohy,“ řekl muž, který spolupracoval se ZŠ Ostrčilova už za covidu, kdy musel zavřít svou restauraci. Tak šel vařit do školy.

Burgry v menu? Výjimečně!

Hamburgery nepatří mezi příliš dietní pokrmy a příprava velkého počtu je časově náročná, a tak je jasné, že tento oběd byl pro děti vskutku výjimečný. „Podobnou akci ale někdy zopakujeme. Čas od času si mohou děti dát i něco méně tradičního, než jsou ze školy zvyklé. Třeba inspirujeme další školy,“ míní ředitelka Lenka Lednická.Na všechny burgery padlo 130 kilo masa.

„Vaří tu skvěle, ale takový burger na oběd? Za mě super,“ řekl táta Ondřej, který přišel vyzvednout oběd pro své syny.

VIDEO: Burger podle profesionálů: bez čeho se neobejde?

délka: 02:06.04 Video Video se připravuje ... Burger podle profesionálů: bez čeho se neobejde?