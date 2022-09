Zdražují i školní obědy! Kolik si rodiče připlatí? Přes 35 korun pro žáky nad 15 let

Cena školních obědů pro děti starší 15 let se od září zvedla proti loňsku až o čtyři koruny na průměrných 35,15 koruny. Vyplývá to z ankety, kterou udělal portál Jídelny.cz a do které se zapojilo 141 zařízení. Podle výsledků ankety nabízí patnáctiletým obědy v rozmezí 35 až 36 korun kolem 27 procent stravovacích zařízení. Nejmladší školáci se naobědvají většinou za 24 až 34 korun.