Česká inflace je nejvyšší za posledních třicet let. Její hodnota je nyní 14,2 procenta a to má vliv zejména na ceny bydlení, pohonných hmot a potravin. Ty rekordně rostou. Lidé proto začali šetřit. A to se týká i politiků. Kde si „mocní“ začali utahovat opasky?