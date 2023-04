Užít si „podzim života“ není lehké pro seniory v Domě se speciálním režimem na ulici U Jičínky v Novém Jičíně. Ze sklepů vyhánějí bezdomovce, nedávno hasili výtah. Důvodem je i podle radnice to, že domov obývají i senioři z ulice, kteří se ne vždy přizpůsobili.

O problémech promluvily pod příslibem anonymity dvě nájemnice. „Bydlím tu osm let. Býval to klasický dům s pečovatelskou službou, teď je to dům se speciálním režimem. Byty dostali i zkrachovalí alkoholici z ulice, kteří tu stahovali další potížisty,“ říká jedna z obyvatelek (71) domu.

„Nedávno tu hořel výtah, podlaha je spálená skoro skrz. Našel se tam polštář, flaška rumu a vajgl,“ přidala se druhá žena (74). „V suterénu jsme načapali bezdomovce, přistihla jsem tam i chlapa s ženskou při sexu na schodech,“ oklepala se.

Záhadný fantom

Obě seniorky pořádně štve neznámý člověk, který dělá v domě škodu a naschvály. Přestřihl třeba dráty k požárnímu hlásiči a vypnul za tmy hlavní jističe. „Nešly nám domovní telefony ani televize. Syn od domovnice šel do sklepa s baterkou,“ popsaly ženy.

Podle obou žen měl mít v domě na určitou dobu v týdnu ordinační hodiny jeden novojičínský lékař. „Když to tady viděl, raději odmítl,“ tvrdí. „Psala jsem na město stížnosti, tak doufám, že to někdo čte,“ uzavřela mladší z nájemnic.

Město: O problémech víme

Na novojičínské radnici před potížemi hlavu do písku nestrkají. „Jde o bydlení nejen pro seniory, ale i lidi se zdravotním handicapem, kteří skončili z různých důvodů na ulici. Bohužel ne všichni si této možnosti vážili. S jedním mužem, který problémy eskaloval, jsme se dokonce museli po roce rozloučit. Jakýkoli podnět z domu řešíme v součinnosti s městskou policií. Snažíme se seniory poučit, aby důsledně zavírali a zamykali vchodové dveře,“ řekla Šárka Loskotová ze sociálního odboru.

