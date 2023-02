Obyvatelé domu mají jednu jistotu, jakmile udělají sebemenší rámus, penzista jim vzápětí zazvoní u dveří. Naposled se o tom přesvědčil v sobotu jeden z obyvatel, když jeho manželka klepala řízky.

Nevrlý stařík stál za chvíli u dveří s dotazem: „Jak dlouho to bude ještě trvat?“. To už souseda vytočilo a poslal staříka, ať zaleze do „své díry“. Konflikt museli přijet řešit strážníci.



Na příležitost čeká

„Vyšlo najevo, že sousedské soužití v domě rozhodně není snadné. Starší muž podle více oslovených neustále číhá na šanci vynadat sousedům,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

To, že mu nic neunikne, není náhoda. „Podle obyvatel domu si nechává otevřené bytové dveře, sedí na botníku a s lahvovým pivem v ruce vyčkává na svou příležitost,“ pokračoval mluvčí strážníků.



Prý je až moc hodný

Seniorovi podle obyvatel domu vadí například chůze dětí po chodbě, loučení rodinných příslušníků, domluva s pošťačkou i obyčejné hovory lidí na chodbě.

V přímém rozporu s tvrzením obyvatel domu bylo podle strážníků vyjádření samotného staříka. „Tvrdil, že se proti hluku nikdy neohradil a naopak mu kamarádi vyčítali jeho přílišnou shovívavost vůči sousedům,“ dodal Ghanem.

VIDEO: Konflikt do života patří, zdravá asertivita je říct věci tak, jak bychom je zvládli slyšet od druhého, říká koučka.