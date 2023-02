„Žena v podprsence klepala na výlohu restaurace, aby na sebe upozornila večeřící hosty. Pro personál to byla delikátní situace, a to zejména poté, co žena začala svým tělem poměrně prudce narážet do francouzského okna,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.



Přivolaní strážníci ihned viděli, že „modelku“ v chladném počasí zahřívá alkohol.pokračoval mluvčí strážníků.Opilá žena sváděla návštěvníky luxusní restaurace v Brně oděná jen do podprsenky.

Dechová zkouška ukázala, že žena je silně opilá. „Nadýchala přes dvě promile alkoholu. Jejím možným přestupkem se budou zabývat úředníci ve správním řízení.