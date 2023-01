Pavlík má pobyt ve vězení v trvání 2,5 roku podmíněně odložený na tři roky. Napadenému Janu V. (45), který po mrtvici ochrnul na polovinu těla a díky intenzivní rehabilitaci se začal pomalu stavět na nohy, musí zaplatit Pavlík 150 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.

Po útoku a následném pádu totiž skončil invalida v nemocnici se zlomenou stehenní kostí. Incidentu z předloňského listopadu předcházela roztržka, oba muži přitom byli sousedé z jednoho patra, pokoje měli přímo vedle sebe. Konflikt popsal každý z nich rozdílně.

Konflikt na chodbě

„Jen jsem mu řekl, proč mi otravuje život. Reagoval tím, že mě fláknul holí přes záda. Ještě mu říkám, co blbne, že je postiženej. Pak mě chytil za triko. Má sílu jako lev. Jak jsem se snažil vyškubnout a rozhodil přitom rukama, zavrávoral a upadl,“ tvrdil podle serveru Novinky.cz Pavlík.

Invalida se zlomenou nohou to ale viděl jinak. „S panem Pavlikem jsem si užil skutečné peklo. Neustále mě urážel, že jsem zku*venej kripl a simulant. Schválně dělal v noci hluk, bouchal do zdi, práskal záchodovým prkýnkem nebo pouštěl nahlas televizi. Když jsem ho upozorňoval, že jsem po úrazu hlavy citlivější na zvuky, tak mi vyhrožoval, že mi jednu flákne,“ vypovídal napadený soused.

Pád a zlomená noha

Že by souseda přetáhl holí, odmítl. Dával prý na chodbě jedné paní lízátko, když útočník otevřel dveře svého pokoje. „Řekl mi, zmrde, co tady rozdáváš. Já jsem mu odpověděl, že mu do toho nic není a že to je jen pro hodné lidi. Vyběhl ven, chytil mě za ramena a tlačil mě dozadu, dokud jsem neupadl,“ popisoval invalida.

„Obžalovaný po předchozí slovní rozepři chytil poškozeného oběma rukama za ramena a srazil ho na podlahu, přestože byl srozuměn s tím, že je postižen ochrnutím a pohybuje se pouze za pomoci francouzských holí,“ uvedl státní zástupce Ondřej Wendler. Invalida se při pádu zranil. Podle znalců navíc byl ve stavu, kdy by těžko napadl holí zdravého člověka.