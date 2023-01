Muži hrozil za krvavý zločin až výjimečný trest. Podle znalců byl ale v době brutálního útoku nepříčetný, skonči tak v ústavním léčení. Nárok měl přitom na vycházky, takže mohl potkat i své příbuzné. Ti se ho velmi báli.

Děsivý výjev se odehrál večer 11. října 2019 v rodinném domku, kde žili starší manželé se synem, snachou a jejich dvěma dětmi. Do domu tehdy vtrhl jejich zeť, tedy manžel dcery, se sekyrou a páčidlem a na všechny bez milosti zaútočil. Neušetřil ani děti!

Těžká zranění

„Najednou jsem slyšela křik, když jsem přiběhla, tak se syn už bránil. Pak jsem dostala ránu do hlavy. Musel mě odvézt vrtulník,“ popsala pro server CNN Prima News hrůznou scénu napadená žena.

„Křičel na manžela, že máme spoustu majetku, on ho nemá, a že to s námi přišel ukončit, i s dětmi,“ dodala. Celá rodina si dodnes nese zdravotní následky. Rodinu zachránil jeden z malých chlapců, kterému se podařilo vyběhnout z domu do nedaleké hospody a tam požádal o pomoc.

Je to úleva a štěstí

Útočník se měl na druhý svátek vánoční vrátit zpět do léčebny. Místo toho si ale vybral rozhlednu na okraji Tišnova, ze které skočil. „Následně kriminalisté zjistili předběžně, že by se nemělo jednat o cizí zavinění, ale i přesto nařídili zdravotní pitvu,“ řekl serveru mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.

„Je to hrozná úleva. Je to štěstí, nechtěli jsme tomu věřit. Já vím, že radovat se z něčí smrti není v pořádku, ale v našem případě se jednalo o ohrožení života. Právě proto jsme říkali, že není ani možné, že nám někdo ten ohromný pytel ze zad sebral. Bohužel něčí smrt je někdy vysvobození,“ přiznala napadená žena.