Takhle vypadá tvář oběti po brutálním znásilnění: Útočník pejskařce (44) vyrazil zuby, zlomil nos a čelist

Koncem července šla Marissa Youngová vyvenčit své milované psy v Torrance jižně od Los Angeles. Procházela se blízko pole, když ji někdo zezadu napadl. „Neměla jsem sluchátka, nedívala jsem se do telefonu,“ uvedla Marissa pro The Independent. Útok trval dlouhých třicet minut. Muž ji mlátil do obličeje.

Vyrazil jí osm zubů, zlomil nos a čelist. „Mám zlomený nos na čtyřech různých místech. Pravděpodobně tři čtvrtiny útoku jsem se bránila, protože jsem bojovala o život,“ uvedla Marissa. Útočník Marissu také znásilnil. Brutální útok přežila, s následky ale bude zřejmě bojovat ještě dlouho. Jen během prvních tří měsíců po napadení podstoupila pět operací.

Útok nahlásila na policii a do čtyřiadvaceti hodin policisté násilníka zadrželi. V policejní cele skončil Darrel Dean Waters, který pouhých dvanáct hodin před napadením Marissy propuštěn z policejní vazby. Marissa se stále z útoku dostává, utrpěla obrovské trauma a trpí posttraumatických syndromem.