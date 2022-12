Dívka přežila brutální útok žraloka: Překonala strach a vyhrála soutěž v plavání

Američanka Lucy Artová z Floridy přežila šílený útok žraloka, jenž jí málem utrhl ruku a způsobil další zranění, která si ponese až do konce života. Nevzdala se, porazila své obavy, znovu vlezla do vody a jen rok a půl po otřesném zážitku vyhrála plavecký závod.

Lucy si na začátku roku 2021 hrála společně se svými sestřenicemi v oceánu u floridského pobřeží. V tu chvíli se bohužel k dívkám přiblížil i jeden ze žraloků. Ten si za oběť vybral právě Lucy. Ta zpočátku netušila, co ji vlastně zasáhlo. Pak ucítila prudkou bolest.

„Prostě jsme si jen hrály na nafukovací matraci. Najednou jsem ucítila, jak mě něco udeřilo do nohou,“ vzpomínala na dramatický zážitek. Šlo o žraloka černocípého. To je přitom druh, který agresivní vůči lidem nebývá. Jen co si Lucy uvědomila, v jakém maléru se nachází, paryba se jí zakousla do ruky.

Žralok ale jako kdyby dívku jen ochutnal. Poté, co ji pokousal, ji nechal být a Lucy se mohla z posledních sil dostat na břeh. Tím její boj ale neskončil. Hrozilo, že vykrvácí. „Když jsem se dostala do sanitky, myslela jsem, že omdlím. Mohla jsem vykrvácet,“ popisovala podle deníku Daily Star.

V sanitce přemýšlela o jediné věci. „Přijdu o ruku?“ ptala se. Teprve poté, co Lucy dorazila do nemocnice, byl odhalen skutečný rozsah jejích zranění. Ošklivě pokousané měla také nohy.

Po propuštění Lucy zahájila náročný rehabilitační proces, aby její ruka nakonec znovu fungovala. V tu dobu započala i proces návratu k jejímu oblíbenému koníčku, závodnímu plavání.

„Netušila jsem, jestli mi bude ruka ještě fungovat. Ale celý ten incident mi vlastně dal motivaci se překonat a začít závodit lépe, než tomu bylo kdy jindy,“ svěřila se. A snaha se vyplatila. Jen zhruba rok a půl po útoku vyhrála důležitou soutěž.