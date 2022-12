Chladnokrevný vrah Sobhraj: Po propuštění seděl v letadle s vyděšenými cestujícími

Francouzský vrah Charles Sobhraj, který byl v pátek po téměř 20 letech propuštěn z nepálského vězení, dorazil do Paříže. Jeho cesta do rodné Francie ale vyvolala vlnu rozhořčení. Seděl v letadle společně s dalšími cestujícími, jako by se nic nedělo. Ti znechuceně odvraceli zrak.