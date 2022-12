Své oběti týrali, mučili a popravili: 12 nejhorších doživotně odsouzených vrahů Česka!

Antonín Novák pocházel ze Slovenska, několik dlouhých let před otřesnou vraždou byl odsouzen k osmnácti měsícům vězení za pohlavní zneužití dítěte, o 4 roky později k sobě domů nalákal dalšího chlapce, za tento čin skončil ve vězení na 4,5 roku. Ze Slovenska se později přestěhoval do České republiky, konkrétně do Havlíčkova Brodu.

A tady později vraždil, konkrétně 4. května 2008. Novák se tehdy procházel kolem dětského hřiště a předstíral, že si fotí kachny. To byla ale jen lest, jak se nenápadně poohlížet po nějakém nevinném dítěti, které by nalákal k sobě na ubytovnu. Nakonec oslovil devítiletého Jakuba Š., kterému tvrdil, že má doma počítačové hry, které nemá komu dát a může si je u něj vyzkoušet a případně vzít. Chlapec souhlasil a s Novákem na ubytovnu opravdu odešel.

Během sledování filmu Mrazík ale chlapci poručil, aby se svlékl, a mezitím ho osahával. Jakub mu měl mezitím posílat vzdušené polibky s tím, že Antonína miluje. Ten ho poté otočil na břicho a znásilnil. Vše si při tom stihl natočit. Chlapec později začal pedofilovi hrozit, že všechno prozradí. V té chvíli ještě vraždu neplánoval, chtěl ho jen odvézt za město a mít tak dostatek času na útěk z města. Cestou se ale rozhodl, že ho uškrtí. Nedaleko tamního nádraží ho zezadu popadl do kravaty a začal škrtit, chlapec se snažil z náručí Nováka vysvobodit, to se mu nepodařilo. Potom ho vrah pohodil do lesíku a zaházel větvemi.

6. června byl zadržen, mimo jiné i díky svědkyním a podezřelému úprku, na ubytovně totiž nechal spoustu svých věci a ze zaměstnání se omluvil s tím, že mu zemřel bratr. Policisté také zjistili, že má pedofilní minulost. Za vraždu devítiletého chlapce dostal doživotí, veřejnost požadovala trest smrti, který byl ale v té době už dávno zakázaný.