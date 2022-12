Albánský vrah Michala a Anny dostal od Ústavního soudu stopku! V base stráví zbytek života

Albánec Sokol Mjacaj, který v roce 2015 na severu balkánské země zavraždil dva české turisty, prohrál další boj s albánskou justicí. Ústavní soud nepostoupil plénu jeho případ, informoval web politiko.al . Podle albánských médií tak mladík zřejmě zůstane až do konce života za mřížemi.

K vraždě Čecha Michal S. s přítelkyní Annou K., došlo v červenci 2015. Tehdy chtěl pár Albánce Sokola Mjacaja svézt, to však ale netušili, co má muž za lubem. Chtěl s nimi prý na zadním sedadle jet až ke kamennému mostu Ura e Mesit, vzdálenému 2,5 hodiny jízdy. V pozdější výpovědi vrah uvedl, že Čechy hodlal okrást teprve u mostu, protože v blízkosti není policie a měl by dost času utéct.

Páru během jízdy Mjacaj sebral mobilní telefony, aby nemohli zavolat policisty. Muž se pak v jednu chvíli pokusil zmocnit namířené zbraně. U soudu uvedl, že vystřelil, protože se bál, že by muž mohl zbraň použít proti němu. Ženu prý zabil náhodou, když se vůz po zasažení řidiče vymkl kontrole. Mjaca se sice k zabití dvojice přiznal, ale vždy tvrdil, že je měl Čechy v úmyslu jen okrást, nikoli usmrtit.

Ústavní soud svoje prosincové odmítnutí zdůvodnil možným narušením spravedlivého procesu. Mjacaj namítal, že jeho práva byla porušena, když mu byl odepřen zkrácený proces. Pokud by býval ústavní soud Mjacajově žádosti vyhověl, mohl vrah usilovat o zrušení trestu doživotního odnětí svobody.

U soudu se Mjacaj choval vždy velmi emotivně. V minulosti prohlásil, že pochází z chudé rodiny, měl smutné dětství, přišel o matku a loupil, aby se mohl postarat o svého postiženého bratra. Často také plakal, ale ani to společně s životním příběhem soudce neobmněkčilo. V roce 2015 mu byl uložen doživotní trest.