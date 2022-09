Šílená vražda kvůli drahým energiím: Exmanželka se synem moc topili, tak je muž zastřelil!

Na tom, jak se bude v domě zacházet s energiemi, se Williams se svou exmanželkou nikdy nedohodl. Situace vygradovala do fáze, když muž po dobu své nepřítomnosti nechal na skříňku s ovladačem energií udělat zámek. Měl tak i mimo domov pod kontrolou možné účty za elektřinu a plyn.

Jeho tyranské způsoby ale po čase jeho exmanželka a její syn odmítli snášet. Když byl Williams jednoho dne v práci, zámek násilím prolomili. To po příjezdu muže vyústilo v brutální hádku.

„Takže se rozčílil a to odstartovalo hádku, která nakonec vygradovala v zastřelení a zabití těchto dvou lidí,“ popsal šéf místních policistů Brian Henderson. V domě v té chvíli byly i Adamovy dvě děti ve věku pěti a šesti let. Ty musely hrůznému činu přihlížet. „Byla to naprosto zbytečná vražda,“ dodal Henderson podle webu televize Fox News.

Oba exmanželé spolu žili v jednom domě a měli v plánu nemovitost prodat, přičemž by si pak rozdělili peníze. Williams po mordu zavolal policisty a namlouval jim, že zbraň použil v sebeobraně, když ho jeho bývalá žena napadla. Policisté mu ale na jeho lest neskočili a zřejmě tak poputuje za mříže.