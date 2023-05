„Shromažďujeme veškeré poklady, důkazy, kamerové záznamy, a to z městského kamerového dohledového systému, kolizních kamer z autobusů, ze zastávek, i od soukromníků,“ popsal policejní práci mluvčí Pavel Šváb.

Uvedl, že je to poměrně náročné, ještě náročnější bude záznamy pečlivě projít.



Nebezpečný mladík

Při požáru zemřelo podle policie šest mužů a dvě ženy. „Probíhají soudní identifikační pitvy. Pravděpodobně známe totožnost jedné ženy,“ upřesnil mluvčí policie.

délka: 00:12.96 Video Video se připravuje ... Při požáru unimobuněk v Brně zemřelo několik lidí. (4. května 2023) Twitter/HZS JIhomoravského kraje

Blesk oslovil skupinu bezdomovců na nedalekém autobusovém nádraží Zvonařka a ti mají jasno. „Od nás to nebyl nikdo. Byli to Ukrajinci a nevěříme, že přišli o život náhodou. V oblasti se tady pohybuje jeden mladík, který, když se nafetuje, je velmi nebezpečný. Myslíme si, že to tam založil,“ řekli pro Blesk.cz



Buňky byly zamčené

Podle ministra dopravy Martina Kupky se železničáři snažili stavební buňky ze svého pozemku několikrát odstranit. Bylo ale složité zjistit jejich majitele. „V každém případě byly ještě večer zkontrolovány a byly zamčeny. Ti lidé se tam museli dostat násilně,“ zdůraznil Kupka.

Požár soustavy 12 obytných stavebních buněk v Plotní ulici vypukl v noci na čtvrtek, hasiči jej zlikvidovali před 7. hodinou ráno. Škoda na buňkách je minimální, poškozena byla ale čtyři opodál zaparkovaná auta.