Brutální Božena zavraždila s kumpány dva muže. Uřízli jim penisy. Po 25 letech je na svobodě!

Na svobodu se dostala jedna z nejbrutálnějších vražedkyň Slovenska. Boženu Mlčovou poslal soud na pětadvacet let do vězení za vraždy Jaroslava Pastoreka (†31) a Miroslava Madunického (†26). Jedna z obětí měla hlavu omotanou lepicí páskou, odřezané genitálie a zlomeniny po celém těle. Mlčová si trest odpykávala ve věznici s maximální ostrahou ve slovenské Nitře a po čtvrtstoletí se dostala ven.

Těla Jaroslava Pastoreka a Miroslava Madunického našli ve sklepě tehdy opuštěného železničářského domu v Bratislavě koncem srpna 1997. Obě těla tehdy byla už v pokročilém stádiu rozkladu. Případem se začala zabývat policie a po měsíci vyšetřovatelé zadrželi skupinu bezdomovců.

Soud nakonec poslal do vězení Viliama Feiglera, Boženu Mlčovou, Jana Szabóa a Petra Czinegeho. Feigler dostal doživotí, Mlčová pětadvacet let, Szabó patnáct let a Czinege třináct let.

Týden je mučili

Jaroslava Pastoreka a Miroslava Madunického podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ skupina zavraždila brutálním způsobem. Mučili je téměř týden. Oběti svázali, bili je, kopali a lili do nich líh. Mlátili je do hlavy železnou tyčí, dávali na břicho a ruce rozžhavené želeno a uhlíky. Jedna z obětí měla kolem hlavy omotanou lepicí pásku a odříznuté genitálie.

Na hrudi měla bodné rány. Druhá oběť měla na těle popáleniny. Rovněž měla odříznuté genitálie a pitva prokázala, že byla uškrcená. Na jejich trýznění se Božena podílela a detaily mučení popsala před soudem. Za to ji soud poslal na čtvrtstoletí do vězení.

Trest si podle výše zmíněného deníku odpykala ve věznici s maximální ostrahou v Nitře-Křenové. „Pět let žila sama v cele, nemohla být v kontaktu s vězenkyněmi,“ uvedl pro Plus JEDEN DEŇ člověk z vězeňského prostředí. Na svobodu se dostala v loňském roce 19. září.