Lev v zoo na Slovensku roztrhal chovatele: Děsivé detaily o napadení šelmou!

Lvi a tygři patřili mezi největší atrakci malé zoologické zahrady, která se nachází v městské části Oškerda v Kysuckém Novém Městě. Na ranči kromě exotických zvířat chovali kozy, ovce či zajíce, nicméně právě šelmy byly podle informací slovenské televize Markíza největším lákadlem pro lidi.

V úterý se však v zoo odehrála obrovská tragédie. Její majitel šel šelmy nakrmit. Ve výběhu ho napadl lev, který byl údajně podle výše zmíněné televize chovatelovým „největším miláčkem“.

Poté, co se muž dlouho nevracel, příbuzní zavolali záchranáře. Na místo se sjely záchranné složky. Ovšem záchranáři se podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ dlouho k muži nemohli dostat. Čekali na příjezd veterináře, který by šelmu uspal.

Když se později dostali do výběhu, našli lva ležet na mužově těle. „Na místě bylo nalezeno tělo muže, avšak přesnou příčinu smrti určí pitva,“ napsala policie na sociální síti. Zvíře údajně usmrtili střelnou zbraní.