Lev ve slovenské zoo roztrhal chovatele: Záchranáři ve výběhu našli nohu!

Tragédie se stala v malé zoologické zahradě ve slovenském městě Kysucké Nové Město. Chovatel šel krmit do výběhu lva, šelma na něj ale zaútočila! Muž na místě zraněním podlehl. Ve výběhu údajně našli lidskou nohu.

Záchranné složky se v úterý sjely do malé zoo, která leží v městské části Oškerda v Kysuckém Novém Městě. Chovatel tam šel krmit lva. Ve chvíli, kdy ale vstoupil do jeho výběhu, došlo k tragédii. Šelma na muže zaútočila. Televize Markíza uvedla, že záchranáři před vstupem do výběhu museli počkat na veterináře, aby zvíře uspal.

Chovatel utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Lev ho roztrhal na kusy, podle Markízy záchranáři ve výběhu našli lidskou nohu. „Po zajištění výběhu šelem byly na místě identifikovány části lidského těla,“,“ uvedla mluvčí záchranné zdravotní služky Alena Krčová podle TV JOJ.