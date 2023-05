Násilník se pokusil unést dívku (8), zneškodnil ho její bratr (13). Muže střelil prakem do hlavy!

Neskutečné odhodlání a chladnou hlavu ukázal minulý týden teprve třináctiletý chlapec z amerického města Alpena v Michiganu. Jeho o pět let mladší sestřička si hrála na zahradě rodinného domu a hledala houby.

Únos jako z filmu

Bratr byl uvnitř ve svém pokoji, když vtom si všiml z okna něčeho děsivého. Jeho sestru táhl cizí muž směrem z pozemku k lesu. „Podezřelý muž prošel kolem lesa na pozemek rodiny. K dívce přišel zezadu, popadl ji tak, jak byste to viděli ve filmech. Ruku jí dal přes ústa, paži kolem pasu a takto se ji pokoušel odtáhnout do lesa,“ uvedl k případu poručík státní policie John Grimshaw .

Starší bratr věděl, že musí okamžitě jednat, nebo bude pozdě. Dívenka se dokázala z útočníkova sevření vymanit jen pár sekund předtím, než její bratr vzal prak a z okna pokojíčku střelil útočníka prakem do hlavy a hrudníku.

Vyvraždění rodiny, vězněná školačka nebo milostný trojúhelník: 5 případů, které se podařilo objasnit po letech!

Kauce 3,5 milionu korun

Pachatel se dal na útěk, moc dlouho ale spravedlnosti neunikal. Po několika desítkách minut police sedmnáctiletého agresora vypátrala v okolí nedaleké benzinové stanice. Muži zákona muže poznali i podle zranění na hlavně. „To, co [bratr] udělal, nám také pomohlo identifikovat, kdo byl podezřelý, protože zjevně měl zranění způsobená zásahem prakem,“ doplnil Grimshaw.

Policisté jsou přesvědčeni, že chlapcova pohotovost zachránila jeho sestře život. „To, že to 13leté dítě vidí, že se něco špatného děje a rychle se pustí do akce, je mimořádné a mělo by být za to pochváleno,“ komentoval dále poručník.

Během následného výslechu muž přiznal, že chtěl holčičku unést a v lese surově zbít. Důvod svého chování ale policii nevysvětlil. Za pokus o únos, těžké ublížení na zdraví a napadení byl útočník poslán do vazby. Jeho vina byla vyčíslena na 150 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 3,5 milionu korun.