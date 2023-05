Padající strom zabil v Peci pod Sněžkou tři lidi: Policie případ odložila

Trutnovská policie koncem dubna odložila nehodu, při níž v Krkonoších loni 19. června po pádu stromu na osobní auto zemřeli tři lidé. Strom se zlomil a spadl při poryvu větru. Podle policie se nestal žádný trestný čin ani jiný delikt. V pondělí to řekla mluvčí policie Šárka Pižlová.

Policejní komisař podle ní případ odložil na základě listinných důkazů, vyhotovení a prostudování znaleckého posudku z oboru ochrana přírody, odvětví hodnocení stavu stromů, jejich poškození, péče o stromy a dendrologie.

Případ policie vyšetřovala jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Případnému pachateli mohl hrozit trest vězení na jeden rok až šest let. Kmen zříceného stromu policisté po nehodě zajistili a odvezli ke znaleckému zkoumání.

Strom spadl na auto na silnici II/252 do Malé Úpy asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec pod Sněžkou. V autě, které jelo od Malé Úpy, na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a patnáctiletý chlapec. Šestasedmdesátiletého řidiče záchranáři vrtulníkem převezli do nemocnice.

Spadlý strom měl délku 30 metrů a byl starý asi 150 let. Strom byl také zřejmě zasažený hnilobou. „Strom vypadal zdravě a nic nenasvědčovalo tomu, že by hrozil jeho pád,“ řekl po nehodě mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Správa KRNAP následně u silnice do Malé Úpy nechala v místě nehody preventivně pokácet 15 stromů, které by mohly být rizikové.