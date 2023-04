Vyvraždění rodiny, vězněná školačka nebo milostný trojúhelník: 5 případů, které se podařilo objasnit po letech!

Únos Jacoba Wetterlinga se podařil vyřešit v roce 2016. | Profimedia, repfoto Twitter

22. října 1989 si vyjel jedenáctiletý školák Jacob Wetterling na projížďku na kole společně s bratrem a kamarádem. Jenže tři chlapce krátce poté přepadl neznámý muž, který byl ozbrojen, a nařídil chlapcům lehnout si na zem obličejem dolů. Školáků se následně zeptal, kolik jim je let. Pár vteřin na to zařval na Jacobova kamaráda a bratra, ať zmizí, ale za žádnou cenu se nesmí otočit.

Od té doby jedenáctiletého Jacoba Wetterlinga nikdo neviděl. Policie se už tehdy domnívala, že by v chlapcově zmizení mohl mít prsty Danny James Heinrich. Ten měl za sebou v městečku Paynesville, odkud pocházel, několik sexuálních útoků na mladistvé chlapce. Kriminalistům k Heinrichově zadržení chyběly důkazy.

To se změnilo až v roce 2016, kdy se k únosu a vraždě Heinrich přiznal poté, co bylo nedaleko dálnice v blízkosti Paynesville vykopáno tělo pohřešovaného Jacoba. Před soudem vrah tehdy poměrně ochotně popsal, jak se osudného dne vše událo.

„Zpanikařil jsem. Vytáhl jsem z kapsy revolver a nabil jsem dvě kulky. Řekl jsem Jacobovi, aby se otočil. Řekl jsem mu, že musím na záchod. Pak jsem pozvedl revolver k jeho hlavě. Otočil jsem hlavu a zmáčkl spoušť naprázdno. Pak znovu a to už to vystřelilo. Podíval jsem se a on pořád stál. Znovu jsem pozvedl revolver a vystřelil,“ popsal před časem Heinrich.

Jacobovo tělo nejprve zakopal nedaleko chlapcova domu. O rok později se ale na místo vrátil a zjistil, že mrtvému školákovi z hrobu kouká kus bundy. Rozhodl se tedy Jacoba vyhrabat a pohřbil ho u dálnice, kde ho před sedmi lety objevili policisté. Za únos a vraždu dostal Danny James Heinrich 20 let vězení.