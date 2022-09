Jozef (†51) zastřelil manželku Eriku (†43) kvůli žárlivosti a pak i sebe? Jejich těla našel zdrcený syn

Manželé Erika (†43) a Jozef (†51) se společně se dvěma potomky (18 a 21) přestěhovali do malé vesničky Boľkovce v okrese Lučenec před sedmi lety. Postavili si tam tehdy nový dům, v němž všichni společně žili.

Místní s rodinou neměli žádný problém. Muž pracoval jako stavař a živil se také jako myslivec. Eriku znala celá dědina díky jejím chutným cukrářským výrobkům. Jenže zřejmě i naoko dokonalá rodina měla svého kostlivce ve skříni.

„Policisté byli včera večer přivoláni k tragické události v osadě Boľkovská, kde byli v rodinném domě nalezeni dva dospělí bez známek života,“ sdělila v pondělí na sociálních sítích policie. Do domu se záhy vydali kriminalisté, aby místo řádně zajistili a zdokumentovali.

Mrtvé rodiče měl najít syn

Místní vzpomínají, že se poslední dobou manželé často hádali a Jozef na svou ženu žárlil. I to mohlo být důvodem, proč počátkem týdne došlo v domě k takovému neštěstí. „Pravděpodobně byli oba usmrceni střelnou zbraní, on měl zastřelit ji a následně i sebe. Strašně na ni žárlil. Je to něco hrozného, ​​hotová katastrofa,“ sdělil slovenskému deníku Pluska jeden z obyvatel vesničky.

Podle informací, které přinesla televize Markíza, výstřely nevyšly z Jozefovy myslivecké pušky, ale prý z pistole. Televize také zjistila, že usmrcené rodiče měl v rodinném domě nalézt jejich osmnáctiletý syn zhruba kolem páté hodiny odpoledne.

Policie případ dál vyšetřuje

Obyvatelé obce Boľkovce jsou z toho, co se v pondělí v domě odehrálo, otřesení. „Co vám řeknu, jsme velmi smutní. Nemělo se to stát, je to naprostá hloupost - ,vyřešit‘ takhle nějaký problém. Znal jsem je jako kamarády, dobré lidi. Nebyli tu dlouho,“ komentoval tragédii soused zesnulých manželů.

Příčiny a průběh děsivé rodinné tragédie se i nadále vyšetřují. „Veškeré další podrobnosti, stejně jako okolnosti případu, jsou předmětem probíhajícího šetření, takže zatím nebudeme poskytovat žádné další informace,“ doplnila tamní policie.