Mord ze žárlivosti: Za vraždu soka poslal soud muže na dvanáct let za mříže

Za červnovou vraždu Moldavana v Holešově na Kroměřížsku uložil ve čtvrtek zlínský krajský soud třicetiletému Ukrajinci 12 let vězení. Muž na spolupracovníka zaútočil poté, co zjistil, že má poměr s jeho přítelkyní. K činu se doznal. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou Ihor Muravlov uzavřel se státním zástupcem. Pachateli, který byl po činu několik desítek minut na útěku, hrozilo 12 až 20 let vězení. Rozsudek je pravomocný.