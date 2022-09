Janu (†41) prý exmanžel polil benzínem a upálil zaživa: Děsivé detaily činu!

Záchranné složky zasahovaly u obce Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce v pondělí popoledni. Na silnici R1 došlo k tragické autonehodě. Vozidlo sjelo ze silnice. Na místo letěl i záchranářský vrtulník. Jednačtyřicetileté Janě, která seděla na místě spolujezdce, už nebylo pomoci. Na místě zemřela.

„Poté, co osobní vozidlo sjelo mimo vozovku a začalo hořet, utrpěla jedna osoba zranění, která byla, bohužel, neslučitelná se životem a ani rychlý zásah záchranářů jí už nedokázal pomoci. Posádka leteckých záchranářů si po přistání v blízkosti nehody převzala od přítomných záchranářů do své péče sedmačtyřicetiletého muže, který utrpěl popáleniny v rozsahu 40 procent povrchu těla,“ uvedli záchranáři na sociální síti s tím, že byl uveden do umělého spánku a převezen do nemocnice.

Podle informací slovenského deníku Nový Čas se však z tragické nehody vyklubal případ, který si do rukou vzala Národní kriminální agentura. Deník uvedl, že ženu měl její exmanžel polít v autě hořlavinou a zapálit! „Jelikož byly na místě události zjištěné jiné závažné okolnosti, víc není vyšetřovaná jako dopravní nehoda,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství PZ v Nitře Renáta Čuháková pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ.

Jana se měla se Štefanem rozvést v březnu. Bývalý manželé společně měli tři syny Jakuba, Simona a Adriána. Kdysi společně bydleli v Tesárských Mlyňanech, kde před časem údajně prodali dům. „Ona byla taková tichá, ale vždy pozdravila. On byl dost nepříjemný a myslím si, že ji kontroloval, nemohla si s nikým ani popovídat,“ uvedl pro Nový Čas jeden z bývalých sousedů. Policisté údajně našli po Štefanovi dopis na rozloučenou, v němž se omlouval svým synům.