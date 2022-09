Česko stahuje policisty z mise. Kvůli přílivu migrantů budou hlídat hranice se Slovenskem

Posílení ochrany hranic budou Češi a Slováci koordinovat i s Maďary, Rakušany a Němci kvůli tomu, že poslední měsíce čelí Evropa silnému migračnímu tlaku především syrských uprchlíků. „(Migrační) Vlna je silnější než v roce 2015, kdy vrcholila migrační krize. Denně v Česku zachytíme stovky migrantů, ale například Rakušané tisíce,“ řekl Rakušan.

Uvedl také, že je Česko stejně jako Slovensko pro migranty tranzitní zemí a míří především do Německa či Rakouska, kde se snaží scelit rodiny. Posílené hlídky mají kontrolovat jak zelenou hranici, tak také pokračovat v důkladných namátkových kontrolách u hraničních přechodů.

Zmínil však s Mikulcem problém s Tureckem, které proud uprchlíků do Evropy nijak neblokuje. I s Turky je proto podle Rakušana potřeba intenzivně jednat. V minulosti Turecko po dohodě s EU migranty po nějakou dobu dál nepouštělo.

„Je potřeba, aby Evropská komise byla o mnoho aktivnější v uplatňování readmisních dohod (o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob) s třetími zeměmi. My už čelíme sekundární migraci, kdy se uprchlíci dostanou do Evropy. Musíme řešit problém intenzivněji tam, kde vzniká,“ řekl Mikulec.

Oba uvedli, že neexistuje jednoduché řešení problému a neexistuje ani žádné národní řešení, protože problém se přelévá mezi jednotlivými státy. „Chceme hledat řešení i v tom, že posílíme funkci (unijní pohraniční agentury) Frontexu v naší části Evropy. Snažíme se vyhnout tomu, abychom znovu zaváděli hraniční kontroly. Vážíme si existence schengenského prostoru,“ řekl Rakušan.

Kvůli tomu vznikla dvě registrační centra, kde se uprchlíkům snímají biometrické údaje a jsou ztotožněni. „Dostanou výjezdní příkaz, že musí Česko do 30 dnů opustit, většinou zamíří do Německa. Pokud Německo uplatňuje readmisní dohodu, tak to řešíme,“ řekl Rakušan.

Podle Rakušana je důležité, aby byli uprchlíci pod co největší kontrolou a byl přehled o jejich pohybu, když už se do ČR dostanou. „Podle policejního ředitele Martina Vondráška se v žádném z krajů nezvýšila kriminalita, což je důležité,“ řekl Rakušan.

Šéf německých policejních odborů (DPolG) Heiko Teggatz počátkem září vyzval spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby kvůli zhoršující se migrační situaci obnovila trvalou ostrahu hranic s Českem.

Mluvčí německého ministerstva vnitra ale dnes ČTK sdělila, že Německo nyní neuvažuje o obnovení stálých kontrol na hranicích s ČR, nevylučuje ale kvůli migrantům častější namátkové kontroly.

Německé policejní odbory uvádějí, že letos v červnu spolková policie zaznamenala 2000 případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa a že to byl v meziročním srovnání nárůst o 140 procent. V srpnu už to bylo 3000 případů, a to jen na sasko-české hranici.