Policisté popsali nález těla milionové dědičky (†34): Čerstvé stopy od auta a mrtvolný zápach!

Jak detektivové uvedli, tělo nebohé Elizy nalezli ve vysoké trávě za opuštěným domem. K ostatkům vedly čerstvé stopy od vozidla a krev. Nejenže byl na mrtvou dědičku strašlivý pohled, ale kriminalisté také popsali, že je na místo jakoby dovedl ošklivý zápach rozkládajícího se těla.

Jak uvedl deník Daily Mail, za celým otřesným případem pravděpodobně stojí osmatřicetiletý recidivista Cleotha Abston. Ten bude v nejbližší době obviněn z vraždy prvního stupně a únosu. Samotnou příčinu smrti Fletcherové ještě úřady neoznámily. Kriminalisté však uvedli, že utrpěla velmi vážná zranění.

Jak je již známo, dcera bohatého otce zmizela, když si šla jednoho dne zaběhat. Podle všeho ji Abston násilím donutil vlézt do jeho automobilu, aby ji pak odvezl pryč. Svědkyně nedlouho poté popsala, že viděla Abstona podezřelé auto pečlivě umývat. „Choval se u toho fakt divně,“ popsala. A není se čemu divit. Právě na něho si policisté došlápli.

Rodina je zdrcená

Rodina zmizelé ženy již dříve nabídla zhruba milion dvě stě tisíc korun za informaci, která by vedla k jejímu nalezení. „Těšíme se na Elizin bezpečný návrat a doufáme, že vypsaná odměna pomůže policii dopadnout ty, kteří tento zločin spáchali,“ uvedla rodina paní Fletcherové ve společném prohlášení, které přečetl strýc paní Fletcherové Michael Keeney. Namísto šťastného konce ale přišla zdrcující zpráva.

„Jsme naprosto zlomení a zdrcení,“ zoufali si její blízcí. „Liza dělala radost tolika lidem,“ svěřili se „Nyní je čas si připomenout a oslavit, jak výjimečná byla, a podpořit ty, kterým na ní tolik záleželo,“ dodali.

Známý recidivista

Smrt sympatické mámy byla zbytečná. Abston není pro policii žádnou neznámou. Před dvěma lety opustil brány vězení poté, co dvacet let pykal za únos a loupežné přepadení právníka Kempera Durana. Řádil ale již v devadesátých letech. Oplétačky se zákonem měl kvůli přepadení nebo znásilnění. „Před dvěma lety ho pustili z vězení, aby to samé udělal znovu,“ zlobila se žena ze sousedství.