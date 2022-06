Velmi tragický osud potkal americkou talentovanou modelku Dorothu Strattenovou. Dvacetiletá žena měla nakročeno k velké slávě. Přimluvil se za ni sám šéf časopisu Playboy Hugh Hefner. Její život ale brzy ukončil žárlivý manžel Paul Snider, který mladou partnerku nemilosrdně popravil střelou do hlavy.

Byla krásná a měla před sebou slibnou kariéru ve slavném Playboyi. Pro ten pracovala už od 18 let a sám Hefner do ní vkládal nemalé naděje. Jako jeden ze »zajíčků« se objevovala i v proslulém sídle Playboye, vile, ve které se svého času děly ty nejpeprnější věci.

Kromě krásy a slibně rozjeté kariéry měla modelka bohužel ale i velmi žárlivého manžela, který se živil jako pasák a provozní nočního klubu. Paul Snider partnerce sice první focení pro Playboy v roce 1978, kdy bylo modelce 18 let, sám dohodil, jakmile ale Dorotha začala pro Playboy pracovat na plný úvazek, začal nesnesitelně žárlit.

Turbulentní vztah netrval dlouho. Dorotha si Paula v červnu 1979 vzala za muže, v srpnu následujícího roku pak došlo ke strašné tragédii. Šílený vrah zastřelil nejprve Dorothu a pak sebe.

Děsivá vražda prý pramenila ze Sniderovy žárlivosti na vztah, který měla Strattonová s Peterem Bogdanovichem, legendárním americkým filmařem. Snider a Strattenová byli nalezeni mrtví Sniderovými spolubydlícími poté, co šli pár zkontrolovat, uvedl deník Daily Star.

Jak vyšlo najevo během vyšetřování, Snider manželku nejprve znásilnil, načež ji střelil brokovnicí do obličeje. „Byl to úplný horor, už nikdy to nedostanu z hlavy,“ svěřila se Patti Laurmanoná, která mrtvé jako první spatřila.