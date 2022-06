Podivná událost se odehrála v lednu v Chomutově. Matka odešla se starším dítětem do školky a mladší nechala v nastartovaném autě před budovou. Toho využil recidivista Boris J., který do vozu nasedl a odjel. Po chvíli však zjistil, že je uvnitř batole, a tak auto odstavil a opustil. Soud nyní poslal muže na 21 měsíců do vězení.