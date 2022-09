Únos krásné dědičky multimilionáře z USA: Maminku a učitelku našli mrtvou!

Únos čtyřiatřicetileté maminky, učitelky a dědičky zámožného multimilionáře šokoval celý americký Memphis. Elizu Fletcherovou za bílého dne cizí muž naložil do auta a odvezl. A co víc, policisté při rozsáhlém pátrání narazili na její mrtvé tělo. Známé a příbuzné sympatické Američanky polil studený pot. Do poslední chvíle veřili, že milovanou Elize uvidí živou.

Nálezu předcházela rozsáhlá pátrací operace, do které byl zapojený i vrtulník. Objev mrtvého těla vyděsil především místní obyvatele. „Je mi z toho špatně,“ svěřila se třicetiletá April Jacksonová pro deník Daily Mail.

Podivné na nálezu těla je především to, že bylo nalezeno poblíž bytu Američana Abstona. Ten patří k hlavním podezřelým z únosu sympatické Američanky. Jacksonsová dále uvedla, že muže viděla jak čistí interiér svého vozu, který měl být k únosu použitý. Abston nyní čelí obvinění ze zvlášť závažného únosu a z manipulace s důkazy. U soudu se má objevit v úterý a zřejmě bude mít na krku i trestný čin vraždy.

Zadržený Cleoth Abston bude mít policistům co vysvětlovat. Kamery ho zachytily, jak běží za Fletcherovou a násilím ji nutí nastoupit do jeho vozu. Co se dělo poté, je však záhadou. V jeho neprospěch hraje především informace o tom, jak pečlivě svůj vůz poté myl. „Choval se u toho fakt divně,“ popsala svědkyně.

Známý recidivista

Abston není pro policii žádnou neznámou. Před dvěma lety opustil brány vězení poté, co dvacet let pykal za únos a loupežné přepadení právníka Kempera Durana. Řádil ale již v devadesátých letech. Oplétačky se zákonem měl kvůli přepadení nebo znásilnění. „Před dvěma lety ho pustili z vězení, aby to samé udělal znovu,“ zlobila se Jacksonová.

Mimo Cleotha Abstona policisté zadrželi i jeho bratra Mária. Ten by sice neměl mít se zmizením Fletcherové nic společného, ale detektivové našli u něho doma poloautomatickou pistoli a drogy.

Rodina neztrácela naději

Rodina zmizelé ženy již dříve nabídla zhruba milion dvě stě tisíc korun za informaci, která by vedla k jejímu nalezení. „Těšíme se na Elizin bezpečný návrat a doufáme, že vypsaná odměna pomůže policii dopadnout ty, kteří tento zločin spáchali,“ uvedla rodina paní Fletcherové ve společném prohlášení, které přečetl strýc paní Fletcherové Michael Keeney. Namísto šťastného konce ale přišla zdrcující zpráva.

Fletcherová byla vnučkou zesnulého Josepha Orgilla III., memphiského obchodníka s železářským zbožím a filantropa. Ačkoli se vyšetřovatelům již dříve nepodařilo Fletcherovou najít, v prohlášení o zatčení uvedli, že mají klíčové důkazy, dle kterých byla běžkyně vážně zraněna. Poté se naplnily se nejhorší obavy, policisté potvrdili její smrt.