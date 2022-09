Ve známém chorvatském letovisku řádí drogové gangy: Nájemná vražda přímo na pláži!

Děsivá událost šokovala celé Chorvatsko. Hrůza se stala přímo uprostřed festivalové sezóny, kdy se na pláž Zrće přijíždí bavit obrovské množství především mladých lidí. Večírky tam probíhají až do ranních hodin.

Ve čtvrtek nad ránem bylo však vše jinak. Osmatřicetiletý Goran z Černé Hory, který byl v Chorvatsku na dovolené se svou přítelkyní, zrovna odcházel z jednoho z místních klubů. Do hotelu už se však nedostal. Srb Duško T. ho chladnokrevně střelil do týla. Goran zemřel při převozu do nemocnice.

Válka gangů?

„Kolem 6:00 byla slyšet střelba. Všichni křičeli a utíkali. Nevěděl jsem, že je mrtvý, protože kolem něj stáli lidé,“ popsal webu RTL děsivou událost David z Německa.

Pachatele policie zadržela, ještě před zatčením však údajně rozbil svůj mobilní telefon. Podle chorvatských medií šlo o vraždu na objednávku. Podle Dnevni avaz vražda zřejmě souvisí s válkou drogových gangů.