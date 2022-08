Drama na pláži v Chorvatsku: Turistku (48) na pláži zasáhl elektrický výboj!

Slunění na pláži v Chorvatsku skončilo bojem o život pro osmačtyřicetiletou ženu z Británie. Turistka ležela na pláži nedaleko Splitu, když se přihnala bouře. Rychle začala utíkat do hotelu, ale na cestě ji zasáhl elektrický výboj! Utrpěla vážná zranění a v nemocnici bojuje o život. Incidentu přihlížela její bezmocná dcera.

Obrovská tepla v Chorvatsku vystřídal příval bouřek. V sobotu udeřily poblíž Splitu, kde byla na dovolené osmačtyřicetiletá turistka z Británie spolu se svou dcerou. Podle informací britského deníku The Sun se slunily na pláži, když přišel déšť. Snažily se utíkat a schovat se do blízkého hotelu, ovšem do bezpečí starší turistka nedoběhla. Na cestě ji zasáhl výboj.

Podle výše zmíněného deníku se jí zastavilo srdce a došlo k poškození dalších orgánů. Navíc utrpěla rozsáhlé popáleniny. Kolemjdoucí prý uslyšel křik její dcery a utíkal na místo. Život ji zachránil zdravotník, který byl shodou okolností nedaleko a zahájil okamžitou resuscitaci. Když se podařilo obnovit její životní fuknce, převezli ji do nemocnice.

„Osmačtyřicetiletá Britka utrpěla zástavu srdce způsobenou úderem blesku,“ potvrdila lékařka Mileva Frankićová z nemocnice KBC ve Splitu. „Pacientku sledujeme a bohužel, její život je stále v ohrožení,“ dodala. „Bylo to horké léto a vlny veder vystřídaly velké bouřky. Takové bouře se v letních měsících ve Splitu nestávají příliš často, ale když přijdou, mohou být biblické,“ uzavřela.