Další komplikace pro české turisty v Chorvatsku: Zákaz bikin na veřejnosti!

Chorvatsko patří mezi oblíbené turistické destinace a na letní dovolenou tam každoročně vyráží také velké množství Čechů. V horkých měsících však někteří návštěvníci nedbají správného oblékání a bez problémů chodí v plavkách i po centrech měst. To vadí některým místním obyvatelům.

Podle informací chorvatského webu Riportal chce stále více samosprávných celků v zemi skoncovat s tím, aby se centrem měst procházeli spoře odění turisté. V polovině července dostali například dva cizinci v Dubrovníku pokutu v přepočtu asi 3263 korun právě proto, že v historické části města byli nevhodně oblečeni.

„V rámci projektu Respektuj město vedení města umístilo do historického centra informační tabule, které obsahují piktogramy a vícejazyčné upozornění na nevhodné chování. Byly také vytvořeny informační letáky, které návštěvníky informují o pravidlech a pokutách,“ vysvětlilo vedení města Dubrovník.

Kromě Dubrovníku byste si na správné oblékání měli dát pozor také ve Splitu, Makarské, Vodici nebo Novalju. Ve městech byly umístěny cedule, které informují o tom, aby návštěvníci po centru nechodili spoře oblečení.

Přidat se zřejmě chystají i další města, například v Zadaru se snaží podobný zákaz prosadit Turistické sdružení města Zadar.

Názory místních obyvatel na toto téma nejsou jednotné. Někteří volají po zákazu, jiným připadá zbytečný. „Chodí takto oblečení ve městech, z nichž přijeli? Smí tam takhle chodit do barů, restaurací a muzeí? Samozřejmě, že ne,“ rozzlobil se jeden ze čtenářů Riportalu. „Jen ať si užívají prázdniny, přijeli si užívat moře a sluníčko a my je za to pokutujeme,“ uvedla naopak jiná čtenářka.

V galerii se můžete podívat na fotografie z oblíbených turistických destinací v Chorvatsku.