Festival putuje celé prázdniny po nejkrásnějších českých a moravských památkách, koncert Davida Kollera se ale konal jen v Brně. Zazpíval i známé hity jako Chci zas v tobě spát. „Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai a Tomáš Klus,“ vyjmenoval organizátor Michal Šesták.

Roboti ve středověku

V ceně sobotního lístku byl i vstup na hrad. „Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival jedinečným,“ myslí si Šesták. Na rozdíl od jiných podobných hudebních akcí mohli návštěvníci festivalu Hrady CZ přijít v kostýmech, součástí programu byl totiž také karneval a vyhlašování nejhezčích kostýmů.

délka: 00:13.18 Video Video se připravuje ... Kyborgové a jeptišky na hudebním festivalu Hrady CZ: David Koller zahrál exkluzivně jen v Brně. Markéta Malá

Netradiční masku kyborga zvolil Brňák Filip Fajt, který festival navštívil s celou rodinou už podruhé. „Moje maminka je švadlena a tvoří takové kostýmy. Já jí vždy stojím jako model, když mě ona špendlí. Dnes se mi to vyplatilo, vyhrál jsem mobil,“ usmívá se Fajt, který vypadal, že na středověký hrad přicestoval z daleké budoucnosti.

Košíková na hradě

Zajímavostí letošního brněnského ročníku bylo basketbalové hřiště, kde probíhal turnaj o podepsané tričko olympionika Tomáše Satoranského. „V rámci areálu se nachází sportovní hřiště pro děti, aby si hudební atmosféru spojenou s výletem na hradní památky mohly užít celé rodiny,“ sdělila mluvčí Klára Bobková. Z Brna putuje festival v srpnu ještě na Bouzov a do Hradce nad Moravicí a první zářijový víkend na Bezděz.