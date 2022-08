Keltské dobroty i swingová tančírna: Brno v srpnu zasype nadílka festivalů.

Největší latino událost v České republice bude hostit Brno až do neděle 7. srpna. Festival zahájí dva brazilská kytaristka Cristina Azuma a oceněný hudebník Paolo Bellinati. Hlavní atrakcí Brasil Festu bude karnevalový průvod srdcem Brna s alegorickými vozy. „ Letos jsem se vydala opět do Brazílie na vysněný karneval, ten se ale bohužel na poslední chvíli přesunul. A tak se moc těším, že si v karnevalovém průvodu zatančím doma, v naší krajině ,“ svěřila se tanečnice Veronika Lálová.

3. Originální prostředí festivalu Hrady

Středověkou atmosféru nabídne festival Hrady. Koncerty se uskuteční 12. a 13. srpna v unikátním prostředí přímo před pevností Veveří. Vystoupí například Tomáš Klus, Anna K. nebo Chinaski. V ceně sobotního lístku je i vstup na prohlídkové okruhy hradu. „Právě možnost spojení hudebního zážitku s návštěvou památek je to, co už sedmnáct let dělá festival jedinečným,“ tvrdí organizátor Michal Šesták. Na festival Hrady mohou návštěvníci přijít i v dobových kostýmech, součástí festivalu je totiž také karneval a vyhlašována bude nejhezčí maska. Z Brna putuje festival v srpnu ještě na Bouzov a do Hradce nad Moravicí.