Brněnský obchodní dům Prior na ulici Dornych, v jehož nejnižším patře nyní sídlí supermarket Tesco, byl 38 let podobnou ikonou jako v Praze Bílá labuť. V obchodním centru už za komunismu nakupovali všichni Brňáci i další obyvatelé jižní Moravy. Za pár měsíců ale budovu čeká demolice.

Snad každý Moravák si v Prioru, dnešním Tescu, alespoň jednou koupil košili. Za totality byl nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Budova, která sousedí s hlavním nádražím, už ale léta chátrá a hyzdí centrum města.

„V dnešní době touto lokalitou proudí přes 75 tisíc lidí denně a místo je také významným dopravním uzlem,“ řekl Jan Kotrbáček ze společnosti Cushman a Wakefield.

Šest budov a zeleň

Někdejší Prior na ulici Dornych zmizí a v oblasti vznikne moderní čtvrť, jejíž součástí bude náměstí lemované šesti samostatnými objekty. Oblast Dornychu bude propojena jak s historickým centrem města, tak i s novým hlavním nádražím. „Vzhledem k dalšímu plánovanému rozvoji jižní části centra města bude Dornych důležitou vstupní branou do této lokality,“ sdělil Kotrbáček.

Zanedbaná oblast v okolí obchodního domu, kde se nyní často scházejí bezdomovci, bude zmodeznizována a více se zazelená. „Do nového veřejného prostoru bude patřit i prostranství mezi kolejišti a šesti budovami, nebo nová promenáda směřující do budoucí Jižní čtvrti, vše bude osázeno zelení,“ upřesnil mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka.

Více než sedm miliard

Budovy budou mít nejvýše sedm až osm pater, s parkováním se počítá v podzemních garážích. V domech vzniknou kanceláře, obchody a také 216 nájemních bytů.

Legendární obchodní dům se uzavře v první polovině příštího roku a následovat bude jeho demolice. Projekt by měl být dokončený do čtyř let. „Celkové náklady na stavbu překročí sedm miliard korun,“ doplnil Micka.