Nadace neuspěla u Okresního soudu v Břeclavi, Krajského soudu v Brně ani Nejvyššího soudu. „ÚS rozhodl stručným usnesením, stížnost považoval za zjevně neopodstatněno,“ řekla jeho mluvčí Kamila Abbasi.
Nadace podala žaloby k 26 českým okresním soudům na konci roku 2018, jedním z nich byl i soud v Břeclavi. V žalobách poukazovala na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak byla podle nadace nezákonná.
Československé úřady ale po druhé světové válce vycházely z toho, že se lichtenštejnský kníže přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl na základě Benešových dekretů státu.
VIDEO: 5 tipů na výlety v Jihomoravském kraji.
5 tipů na zimní výlety v Jihomoravském kraji Videohub
5 tipů na zimní výlety v Jihomoravském kraji Videohub